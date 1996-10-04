Быстрова Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения21.04.1908
Дата смерти04.10.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
С 1933 по 1938
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Училась в Ленинградском медицинском институте (а до этого в медтехникуме в Саратове на акушерку)
Рождение ребёнка
24.04.1940
Сын: Шайтанов Владимир Руфович
Отец ребёнка: Шайтанов Руф Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.10.1996
Дарасун, Карымский муниципальный район, Забайкальский край