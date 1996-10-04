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Быстрова Александра Васильевна

Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

21.04.1908

Дата смерти

04.10.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Образование
С 1933 по 1938
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Училась в Ленинградском медицинском институте (а до этого в медтехникуме в Саратове на акушерку)
Рождение ребёнка
24.04.1940

Сын: Шайтанов Владимир Руфович

Отец ребёнка: Шайтанов Руф Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шайтанов Руф Васильевич

Смерть
04.10.1996
Дарасун, Карымский муниципальный район, Забайкальский край
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