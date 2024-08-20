Стрельцов Софроний Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1892
Сын: Стрельцов Алексей Софроньевич
Мать ребёнка: Стрельцова Наталья Прокопьевна
Рождение ребёнка
06.05.1893
Дочь: (Стрельцова) Гликерия Сафоновна
Мать ребёнка: Стрельцова Наталья Прокопьевна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Стрельцов Федор Софроньевич
Мать ребёнка: Стрельцова Наталья Прокопьевна
Рождение ребёнка
13.08.1895
Сын: Стрельцов Михаил Софроньевич
Мать ребёнка: Стрельцова Наталья Прокопьевна
Рождение ребёнка
28.04.1899
Сын: Стрельцов Никифор Софроньевич
Мать ребёнка: Стрельцова Наталья Прокопьевна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Стрельцова) Екатерина Сафоновна
Мать ребёнка: Стрельцова Наталья Прокопьевна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Стрельцова) Марфа Сафоновна
Мать ребёнка: Стрельцова Наталья Прокопьевна
Смерть
Неизвестно