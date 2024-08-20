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Стрельцов Софроний Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Стрельцов Андрей Антропович

Мать: Стрельцова Агафия Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стрельцова Наталья Прокопьевна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Стрельцов Алексей Софроньевич

Мать ребёнка: Стрельцова Наталья Прокопьевна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
06.05.1893

Дочь: (Стрельцова) Гликерия Сафоновна

Мать ребёнка: Стрельцова Наталья Прокопьевна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1894

Сын: Стрельцов Федор Софроньевич

Мать ребёнка: Стрельцова Наталья Прокопьевна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
13.08.1895

Сын: Стрельцов Михаил Софроньевич

Мать ребёнка: Стрельцова Наталья Прокопьевна

Рождение ребёнка
28.04.1899

Сын: Стрельцов Никифор Софроньевич

Мать ребёнка: Стрельцова Наталья Прокопьевна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Стрельцова) Екатерина Сафоновна

Мать ребёнка: Стрельцова Наталья Прокопьевна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Стрельцова) Марфа Сафоновна

Мать ребёнка: Стрельцова Наталья Прокопьевна

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

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