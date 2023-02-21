Сомов Алексей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сомов Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1948
Сын: Сомов Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Харитонава Надежда Максимовна
Александровск, Аларский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно