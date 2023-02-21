Сомов Алексей Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сомов Алексей Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сомов Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1948

Сын: Сомов Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Харитонава Надежда Максимовна

Александровск, Аларский муниципальный район, Иркутская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харитонава Надежда Максимовна

Смерть
Неизвестно
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