Раков Филипп Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раков Филипп Иванович

Место рождения

Измайловка, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Измайловка, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Участие в бою
1917
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital20455532/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3DРаков%26first_name%3DФилип%26middle_name%3DИванович%26groups%3Dawd%3Aptr%3Afrc%3Acmd%3Aprs%26types%3Dawd_nagrad... Показать все
Смерть
Неизвестно
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