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Свешников Осип Максимович

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Место рождения

Красноуфимск, Пермская Губерния Российская Империя

Дата рождения

1798

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Отец

1758 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Свешников Максим Максимович

Мать: не указана

Красноуфимск, Пермская Губерния Российская Империя
Бракосочетание
1826

Жена: Свешникова Прасковья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
офицер полиции
Смерть
1850
Красноуфимск, Пермская Провинция Российская Империя
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