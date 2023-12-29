Свешников Осип Максимович
Место рожденияКрасноуфимск, Пермская Губерния Российская Империя
Дата рождения1798
Дата смерти1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Свешников Максим Максимович
Мать: не указана
Красноуфимск, Пермская Губерния Российская Империя
Бракосочетание
1826
Работа или профессия
Неизвестно
офицер полиции
Смерть
1850
Красноуфимск, Пермская Провинция Российская Империя