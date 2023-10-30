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Ивушкина Татьяна Егоровна

Место рождения

Лидино, Воскресенский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

1908

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Лидино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
22.12.1867

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Ивушкин Иван Харлампиевич

Лидино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.05.1875

Сын: Ивушкин Михаил Иванович

Отец ребёнка: Ивушкин Иван Харлампиевич

Лидино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
30.04.1879

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Ивушкин Иван Харлампиевич

Лидино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
30.04.1879

Сын: Ивушкин Николай Иванович

Отец ребёнка: Ивушкин Иван Харлампиевич

Лидино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ивушкин Иван Харлампиевич

Место жительства
Неизвестно
Лидино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Смерть
1908
Лидино, Воскресенский муниципальный район, Московская область
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