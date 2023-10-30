Ивушкина Татьяна Егоровна
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смерти1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1867
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Ивушкин Иван Харлампиевич
Рождение ребёнка
17.05.1875
Отец ребёнка: Ивушкин Иван Харлампиевич
Рождение ребёнка
30.04.1879
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Ивушкин Иван Харлампиевич
Рождение ребёнка
30.04.1879
Отец ребёнка: Ивушкин Иван Харлампиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1908