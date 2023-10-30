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Семенова Федосья Михайлова

Место рождения

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1716 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Аксинья Михайлова

Отец ребёнка: Семенов Михаил Трофимов

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Василиса Михайлова

Отец ребёнка: Семенов Михаил Трофимов

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Михаил Трофимов

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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