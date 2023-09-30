Дарбашкеев Эрдэм Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1987
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1987
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дарбашкеев Алдар Эрдэмович
Мать ребёнка: Дарбашкеева Туяна Цырендашиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дарбашкеев Арсалан Эрдэмович
Мать ребёнка: Дарбашкеева Туяна Цырендашиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дарбашкеев Тамир Эрдэмович
Мать ребёнка: Дарбашкеева Туяна Цырендашиевна
Бракосочетание
Неизвестно