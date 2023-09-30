Дарбашкеев Эрдэм Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарбашкеев Эрдэм Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1987

Отец: Дарбашкеев Николай Капитонович

Мать: Дарбашкеева Людмила Гомбожаповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дарбашкеев Алдар Эрдэмович

Мать ребёнка: Дарбашкеева Туяна Цырендашиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дарбашкеев Арсалан Эрдэмович

Мать ребёнка: Дарбашкеева Туяна Цырендашиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дарбашкеев Тамир Эрдэмович

Мать ребёнка: Дарбашкеева Туяна Цырендашиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарбашкеева Туяна Цырендашиевна

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