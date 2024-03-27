Юсупов Гаян Галиевич
Место рождения
Дата рождения17.12.1962
Дата смерти17.07.1990
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1962
Отец: Юсупов Гали Гибатович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.09.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Оренбургская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
17.07.1990
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно