Юсупов Гаян Галиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупов Гаян Галиевич

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

17.12.1962

Дата смерти

17.07.1990

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1962

Отец: Юсупов Гали Гибатович

Мать: скрыто настройками приватности

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.09.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Оренбургская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
17.07.1990
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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