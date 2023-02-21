Морозова Матрена Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозова Матрена Карповна

Морозова Матрена Карповна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1894

Дата смерти

04.12.1978

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Морозов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Морозов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Морозов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Морозов Михаил Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1921

Сын: Морозов Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Морозов Михаил Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.12.1925

Дочь: Кравченко Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Морозов Михаил Григорьевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Михаил Григорьевич

Смерть
04.12.1978
Москва, город федерального значения Москва
Захоронена с супругом на Люблинском кладбище, участок 46
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close