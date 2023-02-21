Морозова Матрена Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1894
Дата смерти04.12.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Морозов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Морозов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Морозов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Морозов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Морозов Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Морозов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
19.12.1925
Дочь: Кравченко Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Морозов Михаил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.12.1978
Захоронена с супругом на Люблинском кладбище, участок 46