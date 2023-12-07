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Маркеллов Тимофей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.1892

Дата смерти

После 1922

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1892

Отец: Маркеллов Василий Маркеллович

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1913

Жена: Маркеллова Анна Максимовна

Плосково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.07.1915

Дочь: Параскева Тимофеевна

Мать ребёнка: Маркеллова Анна Максимовна

Плосково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.06.1918

Сын: Маркеллов Сергей Тимофеевич

Мать ребёнка: Маркеллова Анна Максимовна

Рождение ребёнка
30.10.1920

Сын: Маркеллов Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Маркеллова Анна Максимовна

Рождение ребёнка
12.11.1922

Дочь: Фаина Тимофеевна

Мать ребёнка: Маркеллова Анна Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Плосково, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1922
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