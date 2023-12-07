Маркеллов Тимофей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1892
Дата смертиПосле 1922
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1892
Отец: Маркеллов Василий Маркеллович
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1913
Рождение ребёнка
21.07.1915
Дочь: Параскева Тимофеевна
Мать ребёнка: Маркеллова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
28.06.1918
Сын: Маркеллов Сергей Тимофеевич
Мать ребёнка: Маркеллова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
30.10.1920
Сын: Маркеллов Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Маркеллова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
12.11.1922
Дочь: Фаина Тимофеевна
Мать ребёнка: Маркеллова Анна Максимовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1922