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Юферева Агрипина Феодосиевна

Место рождения

Загарские

Дата рождения

21.06.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1845 г.р.

Мать

1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1891

Отец: Юферев Феодосий Игнатьевич

Мать: Юферева Анна Васильевна

Крещение
23.07.1891 ст.
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Агрипина Феодосиева р. 21 июня 1891 г., кр. 23 июня 1891 г. Восприемница: девица Екатерина, дочь Ермила Стефанова Кропанева из того же починка. Крестили: священник Алексий Лагунов, псаломщик Николай С... Показать все
Смерть
Неизвестно
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