Юферева Агрипина Феодосиевна
Место рождения
Дата рождения21.06.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1891
Крещение
23.07.1891 ст.
Щенники, Шарангский муниципальный район, Нижегородская область
Агрипина Феодосиева р. 21 июня 1891 г., кр. 23 июня 1891 г. Восприемница: девица Екатерина, дочь Ермила Стефанова Кропанева из того же починка. Крестили: священник Алексий Лагунов, псаломщик Николай С... Показать все
Смерть
Неизвестно