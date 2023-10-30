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Загребин Иван Варфоломеевич

Место рождения

Поломской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Загребин Варфоломей Архипович

Мать: Загребина Матрона Дмитриевна

Поломской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Загребина Устинья Филипповна

д.Ковали Оричевского района Кировской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Загребина Устинья Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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