Стешенцев Сергей Анфимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стешенцев Сергей Анфимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стешенцев Анфим Максимович

Мать: Стешенцева Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стешенцев Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Стешенцева Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стешенцев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Стешенцева Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стешенцева Елена

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