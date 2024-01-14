Стешенцев Сергей Анфимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стешенцев Анфим Максимович
Мать: Стешенцева Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стешенцев Павел Сергеевич
Мать ребёнка: Стешенцева Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стешенцев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Стешенцева Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стешенцева Елена