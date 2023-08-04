Шишмарева (Савенская) Наталья Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шишмарев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
09.01.1891
Дочь: Инешина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Шишмарев Иван Михайлович
Рождение ребёнка
27.12.1893
Отец ребёнка: Шишмарев Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно