Шишмарева (Савенская) Наталья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишмарева (Савенская) Наталья Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1891 г.р.
1893 г.р.

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1888

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шишмарев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
09.01.1891

Дочь: Инешина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Шишмарев Иван Михайлович

Рождение ребёнка
27.12.1893

Сын: Шишмарев Семен Иванович

Отец ребёнка: Шишмарев Иван Михайлович

Смерть
Неизвестно
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