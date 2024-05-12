Арчугова (Колесова) Юлия Анатольевна
Место рождения
Дата рождения25.07.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1972
Бракосочетание
08.06.1991
Рождение ребёнка
12.12.1991
Дочь: Арчугова Валерия Дмитриевна
Отец ребёнка: Арчугов (Фарахудинов) Дмитрий Фридерович
Рождение ребёнка
14.06.2001
Дочь: Арчугова Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Арчугов (Фарахудинов) Дмитрий Фридерович
Развод
12.03.2013