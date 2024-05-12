Арчугова (Колесова) Юлия Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАрчугова (Колесова) Юлия Анатольевна

Арчугова (Колесова) Юлия Анатольевна

avatar

Место рождения

Челябинск, Челябинский, Челябинская область

Дата рождения

25.07.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1972

Отец: Колесов Анатолий Алексеевич

Мать: Котляр (Малько) Галина Федоровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Бракосочетание
08.06.1991

Муж: Арчугов (Фарахудинов) Дмитрий Фридерович

Рождение ребёнка
12.12.1991

Дочь: Арчугова Валерия Дмитриевна

Отец ребёнка: Арчугов (Фарахудинов) Дмитрий Фридерович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
14.06.2001

Дочь: Арчугова Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Арчугов (Фарахудинов) Дмитрий Фридерович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Развод
12.03.2013

Муж: Арчугов (Фарахудинов) Дмитрий Фридерович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.