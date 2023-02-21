Ковалевский Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти04.11.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.04.1913
Сын: Ковалевский Георгий Павлович
Мать ребёнка: Ковалевский Ольга
Бортники 1, Бешенковичский район, Витебская область
Смерть
04.11.1947
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания