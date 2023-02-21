Ковалевский Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалевский Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

04.11.1947

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1913

Сын: Ковалевский Георгий Павлович

Мать ребёнка: Ковалевский Ольга

Бортники 1, Бешенковичский район, Витебская область
Смерть
04.11.1947
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
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