Петенин Василий Фёдорович
Место рожденияд. Володинская, Лешуковщина
Дата рождения1784
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Петенин Фёдор Степанович
д. Володинская, Лешуковщина
Рождение ребёнка
1806
Сын: Петенин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Петенина Параскева Андреевна
д. Володинская, Лешуковщина
Рождение ребёнка
1811
Сын: Петенин Евдоким Васильевич
Мать ребёнка: Петенина Параскева Андреевна
Володинская, Лешуковщина
Бракосочетание
Неизвестно
д. Володинская, Лешуковщина
Смерть
Неизвестно
д. Володинская, Лешуковщина