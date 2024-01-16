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Петенин Василий Фёдорович

Место рождения

д. Володинская, Лешуковщина

Дата рождения

1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Петенин Фёдор Степанович

Мать: не указана

д. Володинская, Лешуковщина
Рождение ребёнка
1806

Сын: Петенин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Петенина Параскева Андреевна

д. Володинская, Лешуковщина
Рождение ребёнка
1811

Сын: Петенин Евдоким Васильевич

Мать ребёнка: Петенина Параскева Андреевна

Володинская, Лешуковщина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петенина Параскева Андреевна

д. Володинская, Лешуковщина
Смерть
Неизвестно
д. Володинская, Лешуковщина
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