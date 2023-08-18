(Покрышкина) Ирина (3-я) Самуилова
Место рожденияс. Верходворское, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
с. Верходворское, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
дьяконова дочь
Место жительства
Неизвестно
с. Верходворское, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно