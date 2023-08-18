(Покрышкина) Ирина (3-я) Самуилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Покрышкина) Ирина (3-я) Самуилова

Место рождения

с. Верходворское, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Около 1740 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: Покрышкин Самуил Ларионов

Мать: Покрышкина Матрона Ларионова

с. Верходворское, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
дьяконова дочь
Место жительства
Неизвестно
с. Верходворское, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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