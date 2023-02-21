Кривошеина (Жарикова) Просковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина (Жарикова) Просковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Пол

Женский

Отец

1856 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Жариков Иван Егорович

Мать: не указана

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