Бобровская Слепова Надежда Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобровская Слепова Надежда Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Слепов Степан Алексеевич

Мать: Слепова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
10.12.1962

Сын: Бобровский Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Бобровский Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобровский Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Бобровский Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобровский Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Бобровский Николай

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