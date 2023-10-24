Бобровская Слепова Надежда Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1962
Сын: Бобровский Юрий Николаевич
Отец ребёнка: Бобровский Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобровский Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Бобровский Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобровский Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Бобровский Николай