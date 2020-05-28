Корнишина (Константинова) Вера Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1928
Дата смерти28.05.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1928
Рождение ребёнка
25.06.1952
Сын: Корнишин Александр Всеволодович
Отец ребёнка: Корнишин Всеволод Александрович
Рождение ребёнка
27.05.1959
Сын: Корнишин Леонид Всеволодович
Отец ребёнка: Корнишин Всеволод Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.05.2020