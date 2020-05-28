Корнишина (Константинова) Вера Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнишина (Константинова) Вера Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1928

Дата смерти

28.05.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1928

Отец: Константинов Пётр Павлович

Мать: Константинова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
25.06.1952

Сын: Корнишин Александр Всеволодович

Отец ребёнка: Корнишин Всеволод Александрович

Рождение ребёнка
27.05.1959

Сын: Корнишин Леонид Всеволодович

Отец ребёнка: Корнишин Всеволод Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корнишин Всеволод Александрович

Смерть
28.05.2020
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