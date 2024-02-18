Ручьева Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ручьева Наталья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

27.09.1868 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1790 г.р.

Дети

Добавил:

ПП
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ручьев Осип Сергеев

Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Рудакова (Ручьева) Катерина Осипова

Отец ребёнка: Ручьев Осип Сергеев

Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
27.09.1868 ст.
Бережная, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
от истощения сил прожила 72 года

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