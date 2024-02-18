Ручьева Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смерти27.09.1868 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ручьев Осип Сергеев
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Рудакова (Ручьева) Катерина Осипова
Отец ребёнка: Ручьев Осип Сергеев
Смерть
27.09.1868 ст.
от истощения сил прожила 72 года