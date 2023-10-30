Титова Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова Александра Васильевна

Место рождения

Лихообразово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

01.05.1915 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1915 ст.

Отец: Титов Василий Яковлев

Мать: Надежда Иванова

Лихообразово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
https://af.yar-archives.ru/archive1/unit/10000252510#18
Крещение
01.05.1915 ст.
Восприемник Климовской волости деревни Чейнец крестьянская девица Мария Артемьева Соловьева
Рождение ребёнка
03.09.1940

Сын: Луговой Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Луговой Николай Максимович

Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1945

Сын: Луговой Николай Николаевич

Отец ребёнка: Луговой Николай Максимович

Ченцы, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.03.1948

Дочь: Луговая Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Луговой Николай Максимович

Ядрово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1951

Сын: Луговой Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Луговой Николай Максимович

Ядрово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луговой Николай Максимович

Смерть
Неизвестно
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