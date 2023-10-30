Титова Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.05.1915 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1915 ст.
Отец: Титов Василий Яковлев
Мать: Надежда Иванова
https://af.yar-archives.ru/archive1/unit/10000252510#18
Крещение
01.05.1915 ст.
Восприемник Климовской волости деревни Чейнец крестьянская девица Мария Артемьева Соловьева
Рождение ребёнка
03.09.1940
Отец ребёнка: Луговой Николай Максимович
Васенино, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1945
Сын: Луговой Николай Николаевич
Отец ребёнка: Луговой Николай Максимович
Ченцы, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.03.1948
Дочь: Луговая Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Луговой Николай Максимович
Рождение ребёнка
1951
Сын: Луговой Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Луговой Николай Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно