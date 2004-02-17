Карабанов Семен
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти17.02.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Карабанов (корбанъ) Егор (Георгий)
Мать: Карабанова Федора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борис
Мать ребёнка: Карабанова Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карабанов Юра
Мать ребёнка: Карабанова Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Карабанова Галина
Смерть
17.02.2004