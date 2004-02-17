Карабанов Семен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карабанов Семен

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

17.02.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карабанов (корбанъ) Егор (Георгий)

Мать: Карабанова Федора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борис

Мать ребёнка: Карабанова Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карабанов Юра

Мать ребёнка: Карабанова Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карабанова Галина

Смерть
17.02.2004
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