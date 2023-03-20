Ермакова Сусанна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермакова Сусанна Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1897

Дата смерти

08.01.1960

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермакова Елена Константиновна

Отец ребёнка: Ермаков Константин Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Василий Константинович

Отец ребёнка: Ермаков Константин Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Константин Семенович

Место жительства
Неизвестно
Волчья, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
08.01.1960
Волчья, Шенталинский муниципальный район, Самарская область
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