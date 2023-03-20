Ермакова Сусанна Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1897
Дата смерти08.01.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермакова Елена Константиновна
Отец ребёнка: Ермаков Константин Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермаков Василий Константинович
Отец ребёнка: Ермаков Константин Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.01.1960