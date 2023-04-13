Мухина Марина Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Мухин Алексей Петров
Отец ребёнка: Мухин Петр Сергеев
Рождение ребёнка
1887
Сын: Мухин Василий Петров
Отец ребёнка: Мухин Петр Сергеев
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Пелагея Петрова
Отец ребёнка: Мухин Петр Сергеев
Рождение ребёнка
1895
Сын: Мухин Иван Петров
Отец ребёнка: Мухин Петр Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мухин Петр Сергеев
Смерть
Неизвестно