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Мухина Марина Филипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Сын: Мухин Алексей Петров

Отец ребёнка: Мухин Петр Сергеев

Хмельники, Щадневская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1887

Сын: Мухин Василий Петров

Отец ребёнка: Мухин Петр Сергеев

Хмельники, Щадневская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Пелагея Петрова

Отец ребёнка: Мухин Петр Сергеев

Хмельники, Щадневская волость, Ростовский уезд
Рождение ребёнка
1895

Сын: Мухин Иван Петров

Отец ребёнка: Мухин Петр Сергеев

Хмельники, Щадневская волость, Ростовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Петр Сергеев

Смерть
Неизвестно
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