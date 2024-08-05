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Некрасов Николай Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Некрасов Сергей Павлович

Мать: (Соколова) Любовь Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Елизавета Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1871

Сын: Некрасов Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Некрасова Елизавета Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.08.1877

Сын: Некрасов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Некрасова Елизавета Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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