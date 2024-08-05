Некрасов Николай Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
23.10.1871
Сын: Некрасов Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Некрасова Елизавета Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.08.1877
Сын: Некрасов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Некрасова Елизавета Дмитриевна
Смерть
Неизвестно