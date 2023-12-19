Любовь Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любовь Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Сын: Вертков Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Вертков Алексей Иванович

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.11.1860

Дочь: Верткова Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Вертков Алексей Иванович

Усть-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вертков Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно
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