Любовь Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Вертков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
14.11.1860
Дочь: Верткова Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Вертков Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно