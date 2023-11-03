Мосеев Иван Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМосеев Иван Михайлов

Мосеев Иван Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мосеев Михаил Данилов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1862

Сын: Мосеев Косма Иванов

Мать ребёнка: Мосеева Васса Петрова

Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Мосеева Васса Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мосеева Васса Петрова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close