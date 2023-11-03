Мосеев Иван Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мосеев Михаил Данилов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1862
Сын: Мосеев Косма Иванов
Мать ребёнка: Мосеева Васса Петрова
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Мосеева Васса Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мосеева Васса Петрова
Смерть
Неизвестно