Каргапольцев Григорий Федоров?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Каргапольцев Владимир Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каргапольцев Федор Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кардапольцев Василий Григорьев
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно