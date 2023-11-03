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Каргапольцев Григорий Федоров?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Каргапольцев Федор Иванов

Мать: Каргапольцева Ефимия Андреева

Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Каргапольцев Владимир Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каргапольцев Федор Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кардапольцев Василий Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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