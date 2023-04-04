Гаврилюк Оксана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилюк Оксана

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Место рождения

с.Новолудківка, Добровеличківського р-ну, Кіровоград

Дата рождения

1902

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Новолудківка, Добровеличківського р-ну, Кіровоград
Рождение ребёнка
14.01.1925

Сын: Гаврилюк Степан

Отец ребёнка: Гаврилюк Василь

м.Помічна, Кіровоградської обл., в.Кірова 186
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилюк Петро

Отец ребёнка: Гаврилюк Василь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гаврилюк Антон

Отец ребёнка: Гаврилюк Василь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилюк Василь

Смерть
1971
с.Новолудківка, Добровеличківського р-ну, Кіровоград
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