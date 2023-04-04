Гаврилюк Оксана
Место рожденияс.Новолудківка, Добровеличківського р-ну, Кіровоград
Дата рождения1902
Дата смерти1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Новолудківка, Добровеличківського р-ну, Кіровоград
Рождение ребёнка
14.01.1925
Сын: Гаврилюк Степан
Отец ребёнка: Гаврилюк Василь
м.Помічна, Кіровоградської обл., в.Кірова 186
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврилюк Петро
Отец ребёнка: Гаврилюк Василь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гаврилюк Антон
Отец ребёнка: Гаврилюк Василь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврилюк Василь
Смерть
1971
с.Новолудківка, Добровеличківського р-ну, Кіровоград