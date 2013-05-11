Лобачев Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобачев Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.2013

Отец: Лобачев Павел Владимирович

Мать: Смирнова Светлана Сергеевна

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