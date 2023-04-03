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Касимов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

Между 1816 и 1828

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Касимов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1784

Сын: Касимов Павел Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Касимов Пётр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Касимов Федор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
Между 1816 и 1828
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