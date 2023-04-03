Касимов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смертиМежду 1816 и 1828
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Касимов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Сын: Касимов Павел Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Марфа
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын: Касимов Пётр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Касимов Федор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
Между 1816 и 1828