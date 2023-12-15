(Важник) Варвара Маркияновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Важник) Варвара Маркияновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Важник Маркиян Денисович

Мать: Авдотья

Рождение ребёнка
1908

Сын: Мазаник Константин Никифорович

Отец ребёнка: Мазаник Никифор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазаник Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Мазаник Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мазаник Иван Никифорович

Отец ребёнка: Мазаник Никифор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазаник Никифор

Смерть
1980
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