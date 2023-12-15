(Важник) Варвара Маркияновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Важник Маркиян Денисович
Мать: Авдотья
Рождение ребёнка
1908
Сын: Мазаник Константин Никифорович
Отец ребёнка: Мазаник Никифор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мазаник Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Мазаник Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мазаник Никифор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мазаник Никифор
Смерть
1980