Суднева Евдокия (Авдотья) Карпова
Место рожденияпоч. Малого Кулябина, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1717
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1717
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Малого Кулябина, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Ульяна Лаврентьева
Отец ребёнка: Суднев Лаврентий Васильев
Рождение ребёнка
Около 1753
Сын: Суднев Севастьян Лаврентьев
Отец ребёнка: Суднев Лаврентий Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1787