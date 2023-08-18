Суднева Евдокия (Авдотья) Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суднева Евдокия (Авдотья) Карпова

Место рождения

поч. Малого Кулябина, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1718 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Малого Кулябина, Лобанская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Ульяна Лаврентьева

Отец ребёнка: Суднев Лаврентий Васильев

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Суднев Севастьян Лаврентьев

Отец ребёнка: Суднев Лаврентий Васильев

Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суднев Лаврентий Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1787
Сарапулы, Богородский муниципальный район, Кировская область
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