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Данилов Иван Викторович

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Место рождения

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

Дата рождения

30.01.1987

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

1991 г.р.

Дети

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Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1987

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
23.09.2016

Жена: Данилова Наталья Викторовна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
15.12.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Данилова Наталья Викторовна

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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