Данилов Иван Викторович
Место рождения
Дата рождения30.01.1987
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1987
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
23.09.2016
Рождение ребёнка
15.12.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Данилова Наталья Викторовна