Нешатаев Егор (2я жена) Емелианов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нешатаев Егор (2я жена) Емелианов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1864 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1900 ст.
Новоселов, Соликамский уезд, Пермская губерния
Книга регистрации исповедей прихожан церковно-служителями церкви https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/70655#21
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нешатаев Егор Емелианов

Смерть
Неизвестно
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