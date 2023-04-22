Нешатаев Егор (2я жена) Емелианов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1864 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1900 ст.
Новоселов, Соликамский уезд, Пермская губерния
Книга регистрации исповедей прихожан церковно-служителями церкви https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/70655#21
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно