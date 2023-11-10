Жуков Потап (Потапий) Пиманович
Место рождения
Дата рождения1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.
Отец: Жуков Пиман Семенов
Мать: Жукова Матрена Парфенова
Рождение ребёнка
1876 ст.
Мать ребёнка: Жукова Мария Феоктистова
Рождение ребёнка
26.06.1877 ст.
Мать ребёнка: Жукова Мария Феоктистова
Рождение ребёнка
16.05.1880 ст.
Дочь: Жукова Елена Потапиевна
Мать ребёнка: Жукова Мария Феоктистова
Рождение ребёнка
21.09.1882 ст.
Дочь: Жукова Фёкла Потапиевна
Мать ребёнка: Жукова Мария Феоктистова
Рождение ребёнка
07.10.1884 ст.
Мать ребёнка: Жукова Мария Феоктистова
Рождение ребёнка
07.11.1885 ст.
Дочь: Жукова Матрёна Потапиевна
Мать ребёнка: Жукова Мария Феоктистова
Рождение ребёнка
25.02.1889 ст.
Мать ребёнка: Жукова Мария Феоктистова
Рождение ребёнка
18.10.1891 ст.
Дочь: Жукова Анастасия Потапиевна
Мать ребёнка: Жукова Мария Феоктистова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Мария Феоктистова
Смерть
Неизвестно