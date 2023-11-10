Жуков Потап (Потапий) Пиманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуков Потап (Потапий) Пиманович

Место рождения

Лоповка, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848 ст.

Отец: Жуков Пиман Семенов

Мать: Жукова Матрена Парфенова

Лоповка, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1876 ст.

Сын: Жуков Мирон Потапиевич

Мать ребёнка: Жукова Мария Феоктистова

Лоповка, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
26.06.1877 ст.

Сын: Жуков Давид Потапиевич

Мать ребёнка: Жукова Мария Феоктистова

Лоповка, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.05.1880 ст.

Дочь: Жукова Елена Потапиевна

Мать ребёнка: Жукова Мария Феоктистова

Лоповка, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.09.1882 ст.

Дочь: Жукова Фёкла Потапиевна

Мать ребёнка: Жукова Мария Феоктистова

Лоповка, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.10.1884 ст.

Сын: Жуков Сергей Потапиевич

Мать ребёнка: Жукова Мария Феоктистова

Лоповка, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.11.1885 ст.

Дочь: Жукова Матрёна Потапиевна

Мать ребёнка: Жукова Мария Феоктистова

Лоповка, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.02.1889 ст.

Сын: Жуков Тарас Потапиевич

Мать ребёнка: Жукова Мария Феоктистова

Лоповка, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.10.1891 ст.

Дочь: Жукова Анастасия Потапиевна

Мать ребёнка: Жукова Мария Феоктистова

Лоповка, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Мария Феоктистова

Смерть
Неизвестно
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