Галушко (Фомичева) Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галушко (Фомичева) Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.09.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1898

Отец: Фомичев Денис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1937

Дочь: Гамалей Татьяна

Отец ребёнка: Галушко Моисей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галушко Василий

Отец ребёнка: Галушко Моисей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галушко Дмитрий

Отец ребёнка: Галушко Моисей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галушко Александр

Отец ребёнка: Галушко Моисей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галушко Моисей

Смерть
Неизвестно
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