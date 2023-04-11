Галушко (Фомичева) Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.09.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1898
Отец: Фомичев Денис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1937
Дочь: Гамалей Татьяна
Отец ребёнка: Галушко Моисей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галушко Василий
Отец ребёнка: Галушко Моисей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галушко Дмитрий
Отец ребёнка: Галушко Моисей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галушко Александр
Отец ребёнка: Галушко Моисей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Галушко Моисей
Смерть
Неизвестно