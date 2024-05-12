Тарасова (Гневкина) Галина Павловна
Место рождения
Дата рождения22.10.1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1973
Дочь: Орлова (Тарасова) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Тарасов Николай Петрович
Рождение ребёнка
27.01.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тарасов Николай Петрович
Рождение ребёнка
13.06.1984
Дочь: Щитова (Тарасова) Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Тарасов Николай Петрович