Тарасова (Гневкина) Галина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Гневкина) Галина Павловна

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Место рождения

Вятка, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

22.10.1952

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1950 г.р.

Дети

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Вятка, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Николай Петрович

Рождение ребёнка
01.12.1973

Дочь: Орлова (Тарасова) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Тарасов Николай Петрович

Усть-Ишим, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
27.01.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тарасов Николай Петрович

Усть-Ишим, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
13.06.1984

Дочь: Щитова (Тарасова) Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Тарасов Николай Петрович

Усть-Ишим, Усть-Ишимский муниципальный район, Омская область

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