Алексеева (Михайлова) МАРИЯ НИКОЛАЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смерти1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Рождение ребёнка
06.04.1912
Сын: Алексеев НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Отец ребёнка: Алексеев АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Покрасова ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА
Отец ребёнка: Алексеев АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1969