Алексеева (Михайлова) МАРИЯ НИКОЛАЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Михайлова) МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

1969

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: Михайлова МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

Рождение ребёнка
06.04.1912

Сын: Алексеев НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Отец ребёнка: Алексеев АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Покрасова ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА

Отец ребёнка: Алексеев АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

Смерть
1969
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