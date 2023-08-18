Паконин Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.09.1906
Сын: Паконин Александр Кузьмич
Мать ребёнка: не указана
Чулково, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно