Паконин Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паконин Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.09.1906

Сын: Паконин Александр Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Чулково, Красносельский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Паконин Павел Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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