Полторацкий Анатолий Апанасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полторацкий Анатолий Апанасович

Место рождения

г. Витебск, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полторацкий Апанас Прокопович

Мать: Полторацкая Надежда

г. Витебск, Витебская область, Белорусская Советская Социалистическая Республика, СССР
Смерть
Неизвестно
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