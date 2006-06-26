Чайка (Колосова) Валентина Ефимовна 14.08.1922 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чайка (Колосова) Валентина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1922

Дата смерти

26.06.2006

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чайка Валерий Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чайка Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Чайка Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
10.10.1951

Дочь: Муравлева Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Чайка Михаил Васильевич

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
26.06.2006

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