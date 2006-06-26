Чайка (Колосова) Валентина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1922
Дата смерти26.06.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чайка Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
10.10.1951
Дочь: Муравлева Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Чайка Михаил Васильевич
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Смерть
26.06.2006