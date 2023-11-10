Сидорова (Гаранюшкина) Ирина Ионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидорова (Гаранюшкина) Ирина Ионовна

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Место рождения

Тарбеево, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

01.04.1890

Дата смерти

?.01.1961

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1890

Отец: Гаранюшкин Иоан

Мать: не указана

Тарбеево, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
06.02.1911

Муж: Сидоров Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Сидоров Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Сидоров Николай Дмитриевич

Тарбеево, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Смерть
?.01.1961
Тарбеево, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Похороны
Неизвестно
Васильевское, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
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