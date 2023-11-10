Сидорова (Гаранюшкина) Ирина Ионовна
Место рождения
Дата рождения01.04.1890
Дата смерти?.01.1961
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1890
Отец: Гаранюшкин Иоан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1911
Рождение ребёнка
1913
Сын: Сидоров Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Сидоров Николай Дмитриевич
Смерть
?.01.1961
Похороны
Неизвестно
Васильевское, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область