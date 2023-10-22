Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Мастрюков Юрий Иванович
Мастрюков Юрий Иванович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.01.1960
Пол
Мужской
Отец
Солодков Иван Матвеевич
1938 г.р.
Мать
Мастрюкова Варвара Ивановна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1960
Отец:
Солодков Иван Матвеевич
Мать:
Мастрюкова Варвара Ивановна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия