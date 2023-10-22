Мастрюков Юрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМастрюков Юрий Иванович

Мастрюков Юрий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1960

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1960

Отец: Солодков Иван Матвеевич

Мать: Мастрюкова Варвара Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close