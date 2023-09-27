Сидоров Александр Васильевич
Место рожденияСаратовская область, р.п.Озинки
Дата рождения04.04.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1967
Отец: Сидоров Василий Иванович
Мать: Сидорова Раиса Ивановна
Саратовская область, р.п.Озинки
Рождение ребёнка
27.12.1986
Сын: Сидоров Сергей Александрович
Мать ребёнка: Сидорова Елена Рагибовна
Ершов, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.01.1996
Дочь: Сидорова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Сидорова Елена Рагибовна
Ершов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сидорова Елена Рагибовна
Ершов, Саратовская область