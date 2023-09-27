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Сидоров Александр Васильевич

Место рождения

Саратовская область, р.п.Озинки

Дата рождения

04.04.1967

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1967

Отец: Сидоров Василий Иванович

Мать: Сидорова Раиса Ивановна

Саратовская область, р.п.Озинки
Рождение ребёнка
27.12.1986

Сын: Сидоров Сергей Александрович

Мать ребёнка: Сидорова Елена Рагибовна

Ершов, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.01.1996

Дочь: Сидорова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Сидорова Елена Рагибовна

Ершов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова Елена Рагибовна

Ершов, Саратовская область
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