Цветнова (Шувалова) Зоя Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦветнова (Шувалова) Зоя Александровна

Цветнова (Шувалова) Зоя Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1935

Дата смерти

26.09.2021

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1935

Отец: Шувалов Александр Ефимович

Мать: Шувалова Варвара Трофимовна

Рождение ребёнка
23.03.1955

Сын: Цветнов Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Цветнов Евгений Петрович

Рождение ребёнка
26.06.1960

Сын: Цветнов Андрей Евгеньевич

Отец ребёнка: Цветнов Евгений Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цветнов Евгений Петрович

Смерть
26.09.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close