Цветнова (Шувалова) Зоя Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1935
Дата смерти26.09.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1935
Рождение ребёнка
23.03.1955
Сын: Цветнов Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: Цветнов Евгений Петрович
Рождение ребёнка
26.06.1960
Сын: Цветнов Андрей Евгеньевич
Отец ребёнка: Цветнов Евгений Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.09.2021