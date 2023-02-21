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Окулов Модест Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

13.07.1812 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Окулов Матвей Герасимвоич

Мать: Окулова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1796

Дочь: Брячанинова Анна Модестовна

Мать ребёнка: Окулова Анна Карловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окулова Анна Карловна

Смерть
13.07.1812 ст.
Островно, Бешенковичский район, Витебская область
погиб в бою
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