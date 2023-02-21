Окулов Модест Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти13.07.1812 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Окулов Матвей Герасимвоич
Мать: Окулова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Брячанинова Анна Модестовна
Мать ребёнка: Окулова Анна Карловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Окулова Анна Карловна
Смерть
13.07.1812 ст.
Островно, Бешенковичский район, Витебская область
погиб в бою